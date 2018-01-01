3-й день RFW: пылкая женственность, деним по-советски, итальянский шик и «Край мира»

Вчера, 22 марта, на 28-й Рижской неделе моды свои новинки представили Cinnamon Concept (Латвия), One Wolf (Латвия), Morfosis (Италия) и Narciss by Alise Trautmane (Латвия). Чем вдохновлялись дизайнеры, создавая коллекции осень-зима 2018/2019, - читайте ниже. И, конечно, смотрите, что из этого получилось, в наших галереях!

Бренд Cinnamon Concept вынес на суд модной общественности коллекцию, созданную под вдохновением 80-х годов Золотого века - времени выразительной, пылкой и несколько агрессивной женственности. Главные элементы - искусственные меха, чувственные пуловеры из мохера, мягкий и пластичный бархат. Цветовая палитра - темный шоколад, оливково-зеленый, чернично-синий и оттенки жемчужного.

Коллекция «Дефицит» One Wolf навеяна детскими воспоминаниями дизайнера о позднем периоде советской эпохи в Восточной Европе с его дефицитом, особенно импортных товаров. Каждый образ - отображение стиля трех поколений.

В основе линейки - джинсовая ткань, которая напоминает о проблеме доступности денима в советские времена и одновременно является культом в наши дни.

One Wolf - это всегда обилие новых идей. На сегодняшний день коллекции бренда представлены также в магазинах и шоурумах Литвы и Эстонии.

Алессандра Каппмело, дизайнер марки Morfosis, уверена, что ДНК ее бренда - в индивидуальности личности. Нынешняя коллекция является отображением стилистической концепции Morfosis:

шифоновые платья и макси-юбки, бархатные брюки и плиссированные юбки в комбинации с пуховиками - современная интерпретация женского образа в эпоху урбанизации.

Цветовая палитра отсылает к истокам зарождения жизни на Земле: пепельно-серый и дымчато-черный - цвета брюк и верхней одежды, а рубашкам и блузам присущи как мягкие пастельные тона, так и насыщенные кроваво-красные оттенки.

Narciss by Alise Trautmane впервые представил свою коллекцию сезона осень-зима 2018/2019 на Неделе моды в Нью-Йорке. Теперь ее увидели и гости RFW.

Напомним, что на днях в Риге прошла церемония вручения Латвийской премии в области моды и стиля, и титул «Дизайнер года» был присужден креативному директору бренда Алисе Траутмане.

Новая коллекция Narciss by Alise Trautmane создана под впечатлением от красочного места на берегу океана в трех часах от Манхэттена. Находится оно в самом дальнем уголке штата Нью-Йорк и носит неофициальное название «Край мира».

Суша заканчивается каменным утесом, и взору открываются бесконечные широты океана, чарующего огромными волнами, неуправляемыми порывами ветра и густым туманом, скрывающим облака.