3-й день RFW: пылкая женственность, деним по-советски, итальянский шик и «Край мира»

Вчера, 22 марта, на 28-й Рижской неделе моды свои новинки представили Cinnamon Concept (Латвия), One Wolf (Латвия), Morfosis (Италия) и Narciss by Alise Trautmane (Латвия). Чем вдохновлялись дизайнеры, создавая коллекции осень-зима 2018/2019, - читайте ниже. И, конечно, смотрите, что из этого получилось, в наших галереях!
Бренд Cinnamon Concept вынес на суд модной общественности коллекцию, созданную под вдохновением 80-х годов Золотого века - времени выразительной, пылкой и несколько агрессивной женственности. Главные элементы - искусственные меха, чувственные пуловеры из мохера, мягкий и пластичный бархат. Цветовая палитра - темный шоколад, оливково-зеленый, чернично-синий и оттенки жемчужного.
Коллекция «Дефицит» One Wolf навеяна детскими воспоминаниями дизайнера о позднем периоде советской эпохи в Восточной Европе с его дефицитом, особенно импортных товаров. Каждый образ - отображение стиля трех поколений.
В основе линейки - джинсовая ткань, которая напоминает о проблеме доступности денима в советские времена и одновременно является культом в наши дни.
One Wolf - это всегда обилие новых идей. На сегодняшний день коллекции бренда представлены также в магазинах и шоурумах Литвы и Эстонии.
Алессандра Каппмело, дизайнер марки Morfosis, уверена, что ДНК ее бренда - в индивидуальности личности. Нынешняя коллекция является отображением стилистической концепции Morfosis:
шифоновые платья и макси-юбки, бархатные брюки и плиссированные юбки в комбинации с пуховиками - современная интерпретация женского образа в эпоху урбанизации.
Цветовая палитра отсылает к истокам зарождения жизни на Земле: пепельно-серый и дымчато-черный - цвета брюк и верхней одежды, а рубашкам и блузам присущи как мягкие пастельные тона, так и насыщенные кроваво-красные оттенки.
Narciss by Alise Trautmane впервые представил свою коллекцию сезона осень-зима 2018/2019 на Неделе моды в Нью-Йорке. Теперь ее увидели и гости RFW.
Напомним, что на днях в Риге прошла церемония вручения Латвийской премии в области моды и стиля, и титул «Дизайнер года» был присужден креативному директору бренда Алисе Траутмане.
Новая коллекция Narciss by Alise Trautmane создана под впечатлением от красочного места на берегу океана в трех часах от Манхэттена. Находится оно в самом дальнем уголке штата Нью-Йорк и носит неофициальное название «Край мира».
Суша заканчивается каменным утесом, и взору открываются бесконечные широты океана, чарующего огромными волнами, неуправляемыми порывами ветра и густым туманом, скрывающим облака.