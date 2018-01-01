4-й день RFW: универсальность, провокационность 80-х и виртуальный мир

Вчера вечером 28-ю Рижскую неделю моды завершили показы коллекций осень-зима 2018/2019 Natālija Jansone (Латвия), Bergs Privé (Латвия), Diana Arno (Эстония) и NÓLÓ (Латвия). Это были четыре совершенно разных взгляда на женщину и на то, как она должна сегодня выглядеть. От универсальности до провокационности 80-х и невероятного погружения в виртуальный мир...

Natālija Jansone (Латвия)

Одежда Natālija Jansone - как хайку на языке моды - элегантная, сдержанная и четко выкроенная, словно искусно ограненные драгоценные камни.

Название новой коллекции латвийского дизайнера говорит само за себя: «У моды нет возраста, нет статуса» (Time - no age, no status).

Модели, выполненные из натуральных тканей, предназначены для любого случая - в них можно отправиться в офис, на прогулку, в Оперу или на вечеринку. Так что берите на заметку!

Bergs Privé (Латвия)

У истоков основания бренда Bergs Privé - дебютанта нынешней Рижской недели моды - стоят три латвийских дизайнера: Агита Лесниеце, Юлия Васильева и Илзе Приеде-Клявиня.

Осенне-зимняя коллекция сезона 2018/2019 марки Bergs Privé носит название «Гладиатор» и посвящена женщине - сильной и творческой личности.

В линейке в основном использован высококачественный латвийский текстиль - шерстяные ткани, в составе которых шерсть, альпака и мохер из Латвии, Новой Зеландии, Италии и Японии.

Diana Arno (Эстония)

Коллекция сезона осень-зима 2018/2019 эстонского дизайнера Дианы Арно возвращает нас к провокационным, но женственным 80-м - с «острой геометрией» в пошиве одежды и объемными силуэтами свободного кроя.

В линейке отображены легендарные коктейльные и вечерние платья эпохи 80-х, которые модельер дополнила жемчужными оттенками и блеском люрекса.

Героиня коллекции Дианы Арно - свободолюбивая, женственная и не зависящая от трендов. В моделях использованы преимущественно натуральные материалы - шерсть, шелк, хлопок, деним, а в деталях - бархат и люрекс. Цветовая палитра выдержана в темных тонах - «мокрый асфальт», «темный виноград», изумрудный, черный.

NÓLÓ (Латвия)

Через призму своей новой коллекции, которая является гремучей смесью футуризма, киберпанка и периода становления компьютерной субкультуры,

NÓLÓ предлагает заглянуть по ту сторону мерцающих экранов девайсов и погрузиться в виртуальный мир цифр и кодов. Героиня коллекции - хакер и гик.

В фокусе грядущего сезона - костюмы и жакеты разных форм и расцветок: от горчично-желтого до бордо, ультрамарина и цвета зеленой сосны. Дополняют линейку аксессуары из перьев, крупные аппликации, грубоватая ручная вышивка, а также декоративные пояса и сумки.