Самые яркие наряды RFW: всяко-разно - стильно и несуразно!

Мода не имеет границ, и очень часто чей-то стиль не вписывается в привычные рамки. Отгремевшая на днях 28-я Рижская неделя моды стала очередным тому подтверждением. Гости RFW на протяжении нескольких дней имели возможность не только оценить новинки грядущего сезона как от латвийских, так и от зарубежных дизайнеров, но и себя показать.

Здесь было все - и действительно изысканный стиль, и, скорее, безвкусица, и просто «одеться, чтобы выделиться», и явный эпатаж. И все это - со знаком плюс или минус - одинаково сработало в одном: запомнилось! Ну что ж, о вкусах не спорят, но посмотреть стоит. Так одеваются сегодня латвийские модники, а стоит ли брать с них пример - решать вам!