ФОТО: В Риге прошло модное шоу стоимоcтью 70 000 евро

Гостям отгремевшего накануне в Риге Sky&More Fashion&Show - известным в Латвии персонам, предпринимателям и просто ценителям моды - были представлены новинки из последних весенне-летних коллекций таких всемирно известных брендов, как Luisa Cerano, Joop!, Strellson, Lagerfeld, Laurel, Calvin Klein Jeans, Marciano Guess, Bugatti, Daniel Hechter, Elisabetta Franchi, Cavalli Class, Versace Jeans, Trussardi Jeans, G-Star Raw, Remus Uomo, Unq и многие другие.

Модный показ Sky&More Fashion&Show прошел в трех частях и отличался от дефиле предыдущих лет режиссурой, сценографией и средствами художественного выражениями.

Специально для этого шоу была сооружена конструкция с 32-метровым подиумом и огромными светодиодными экранами в центральной части сцены.

Впечатляющие декорации тесно перекликались с темой этого года - FASHION IS YOUR RELIGION («Мода - ваша религия»). Смотрите фото!

Оцените и стиль гостей!