Памела Андерсон для ужина с сыном выбрала маленькое черное секси-платье

Американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон (50) на днях поужинала в ресторане Craig's - одном из любимейших голливудскими звездами мест - в компании своего старшего сына Брэндона Томаса Ли (21).

Как правило, у столь популярных среди знаменитостей заведений всегда дежурят папарацци, которым и удалось поймать сексапильную красотку и ее наследника на выходе из ресторана и сделать несколько кадров, пока они направлялись к машине.

Одна из самых известных девушек Playboy и звезда «Спасателей Малибу» выбрала для ужина с сыном черное мини-платье с откровенным декольте, которое дополнила перчатками, сумкой и туфлями на высоком каблуке того же цвета.

В облачении Брэндона тоже присутствовал черный, но молодой человек решил сделать свой модный образ более ярким, надев красную атласную рубашку.

Как известно, Памела Андерсон родила двоих детей, будучи в браке со скандальным музыкантом Томми Ли (55). Второй сын Памелы, Дилан Джаггер Ли, на год младше своего брата.