Уличный стиль: женственный шик молодой мамы - «ангела» Victoria's Secret

Роузи Хантингтон-Уайтли - британская супермодель, один из «ангелов» Victoria's Secret, а также актриса, известная по роли Карли Спенсер в фильме «Трансформеры 3: Темная сторона Луны». Ей 30 лет, ее рост 175 см. С апреля 2010 года Роузи встречается с актером Джейсоном Стейтемом, а 24 июня 2017 года у звездной пары родился сын Джек Оскар Стейтем. Смотрите, как эта красавица и молодая мама одевается в повседневной жизни!