Уличный стиль звезды «Фелисити»: гремучая смесь несочетаемого - ярко и смело!

42-летняя американская актриса Кери Рассел, известная по роли Фелисити Портер в сериале «Фелисити», а также по работам в таких фильмах, как «Мы были солдатами», «Миссия невыполнима 3», «Официантка» и других, в настоящее время играет главную роль в сериале «Американцы». На днях кинозвезда попала в объективы папарацци на улицах Манхэттена в, мягко говоря, странном модном образе.

Оказавшиеся поблизости поклонники Рассел не только удивленно смотрели на нее, но и бежали вслед за своей любимицей в надежде заполучить селфи. И их можно понять.

Леопардовые полусапожки на тонком каблуке, белые свободные брюки до щиколотки, объемное полупальто, мохнатая шапка - неординарно, смело, на контрасте...

Брать ли такой стиль себе на заметку - решать вам!