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Уличный стиль: элегантный шик Амаль Клуни в классике от Chanel

Русский TVNET
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Фото: Buzzfoto/LETA

Давненько в объективы папарацци не попадала известный юрист, супруга звезды Голливуда Джорджа Клуни, мама близнецов и просто красотка Амаль Клуни. Как известно, она обладает утонченным вкусом и в повседневной жизни предпочитает изысканный женственный стиль. О чем свидетельствует и очередной выбор знаменитости - классический костюм от Chanel.

Винтажный комплект из юбки до колена и маленького пиджака песочного оттенка Амаль дополнила белой сумкой Roger Vivier и туфлями Jimmy Choo на высоком каблуке. Красота!

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