Уличный стиль: элегантный шик Амаль Клуни в классике от Chanel

Давненько в объективы папарацци не попадала известный юрист, супруга звезды Голливуда Джорджа Клуни, мама близнецов и просто красотка Амаль Клуни. Как известно, она обладает утонченным вкусом и в повседневной жизни предпочитает изысканный женственный стиль. О чем свидетельствует и очередной выбор знаменитости - классический костюм от Chanel.