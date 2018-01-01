Не пропустите! В Музее моды открывается выставка «Золотые двадцатые»

С 28 апреля 2018 года посетители Музея моды смогут увидеть новую выставку – «Золотые двадцатые», которая посвящена ослепительным 1920-м годам – эпохе, описанной в романе «Великий Гэтсби». В центре внимания экспозиции – роскошная обувь в стиле ар-деко, которую дополняют необыкновенно эффектные наряды 1920-х из тонкого шелка, расшитого бисером, стеклярусом и пайетками.

Двадцатые годы – это молодость ХХ века – искрящаяся, как хрустальный бокал с дорогим шампанским, сквозь грани которого можно рассмотреть основные приметы нового времени.

Джазмены, танцовщицы, свободомыслящие flapper girls, кинозвезды, литераторы, художники – все жили в атмосфере опьянения воздухом новообретенной свободы, который несла с собой наступающая эпоха.

Икона стиля и знаменитость – американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – в своем романе «Великий Гэтсби» точно и иронично охарактеризовал атмосферу вечеринок этого десятилетия: «А мне нравятся многолюдные сборища. На них как-то уютнее. В небольшой компании никогда не чувствуешь себя свободно».

Ненасытное желание наслаждаться жизню, развлекаться и роскошно одеваться во многом было вызвано послевоенным шоком. Пока Европа залечивала раны, нанесенные Первой мировой войной,

Америка вышла на историческую авансцену как страна больших денег, веры в безграничные возможности предприимчивых людей, демонстративного потребления и гедонистического образа жизни.

Богатые американцы обеспечивали работой ювелиров и мастеров домов высокой моды, наперекор «сухому закону» потребляли коктейли, виски и шампанское в неприличных количествах, танцевали в дансингах с ночи до утра.

FOTO: пресс-фото

Вера в технический прогресс, ускорение темпа жизни, строительство небоскребов, искусство авангарда – все это под музыку джаза и гудение автомобильного клаксона врывается в устоявшийся быт больших городов и… наделяет женщин невиданной доселе свободой. Именно в 1920 году женщины в США получили избирательное право.

Характерный для этой эпохи элегантный стиль Art Deco – одно из самых красивых явлений в истории дизайна ХХ века, отразившее яркое, хотя и непродолжительное время «золотых двадцатых».

Модный прямой силуэт первой половины двадцатых характеризуется заниженной талией, но консервативной длиной, тогда как во второй половине двадцатых юбка сильно укорачивается, иногда открывая колени, отчасти отражая игривое настроение буйного десятилетия, поэтому обувь оказывается в центре внимания.

FOTO: пресс-фото

Обувной дизайн этого периода характеризуется ярким цветом, разнообразием роскошных материалов, обилием декора и необычными текстурами, а также каблуками, инкрустированными стразами. Чарльстон и другие популярные танцы эпохи джаза выдвигали строгие требования функциональности и прочности обуви –

туфли должны были не только прекрасно выглядеть, но и хорошо держатся на ноге – отсюда и их затейливая конструкция со множеством перемычек.

О КОЛЛЕКЦИИ:

Будут представлены уникальные экспонаты из собрания увлеченного коллекционера обуви, эксперта и опытного организатора выставок Назима Мустафаева. Эта выставка является премьерой его коллекции в Европе. Посетители смогут познакомиться с красивейшими образцами одежды и обуви, которые выставлялись в Эрмитаже.

В коллекции Назима Мустафаева несколько тысяч пар обуви, обувных аксессуаров, а также множество прекраснейших нарядов – это настоящие шедевры шитья и вышивки.

Александр Васильев, сам будучи страстным коллекционером, неоднократно приглашал Назима Мустафаева участвовать в своих выставках.

FOTO: пресс-фото

Назим Мустафаев рассказывает: «Конечно, каждый коллекционер – живой человек, у которого есть свои предпочтения: свой любимый период, цвет или дизайн. Для меня это обувь 1920-х годов, период показного богатства – что в платьях, что в обуви. Поэтому мне всегда трудно от чего-то отказаться: тут одно красивое сочетание, там – другое. Мне интересен сам стиль двадцатых, бисер».

Назим Мустафаев подчеркивает:

«Коллекционирование приносит огромное удовольствие не потому, что у вас собирается все больше и больше предметов вашего увлечения, а потому, что в этом интересном процессе аккумулируются знания по теме коллекции».

Выставка «Золотые двадцатые» из коллекции Назима Мустафаева будет работать шесть месяцев, до середины октября 2018 года. На ней предстанут не только одежда и обувь, но также видео- и аудиоматериалы, фотографии, плакаты. В рамках выставки пройдут лекции, позволяющие узнать больше о 1920-х годах: о моде, дизайне, образе жизни и выдающихся личностях этого периода. Сохранится и традиция Музея моды – посетители смогут примерить наряды, соответствующие стилистике выставки.

FOTO: пресс-фото

Напомним, Музей моды был открыт осенью 2016 года в Риге, на улице Грециниеку, 24. Этот частный музей создан архитектором Натальей Музычкиной в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева.

На тематических выставках и в интерактивной экспозиции музея можно увидеть наряды и аксессуары, а также проникнуться атмосферой времени и узнать больше о культуре ушедших веков.

Выставка «Золотые двадцатые» является уже четвертой по счету: ранее в музее проходили выставки «Элегантность 30-х годов» и «Тайны Востока. Западная мода и Китай», до 15 апреля можно посмотреть выставку «Диор».

Адрес музея: Рига, ул. Грециниеку, 24.

Время работы: ежедневно с 11.00 до 18.00 (с 15 мая по 30 сентября – с 11.00 до 19.00)

Билеты: 7 EUR; для групп – 6 EUR за 1 билет; школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам – 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов – билет 3 EUR.

Официальный сайт Музея моды >>>