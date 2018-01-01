Наряд дня: похудевшая Рианна в смелом кожаном секси-мини

30-летняя американская певица Рианна не перестает удивлять своими модными экспериментами. При этом красавице родом из Барбадоса удается выглядеть стильно и эффектно как в женственных платьях, так и в трениках и бомберах оверсайз. Свой новый яркий образ исполнительница продемонстрировала на днях в Милане, где состоялась презентация новой коллекции ее косметической марки Fenty Beauty.

Рианна предстала перед публикой в черном кожаном мини-платье Versace с открытыми плечами и широким ремнем с массивной золотой пряжкой. Образ звезды дополнили крупные браслеты и открытые босоножки Tom Ford с тонкими ремешками.

Смелый наряд, идеально сидящий на постройневшей певице, подчеркнул все достоинства ее фигуры и гармонировал с ее темными волосами и смуглой кожей.

Откровенно коротко, чтобы привлечь к себе внимание, и в то же время достаточно прикрыто, чтобы оставаться загадкой... Ну согласитесь - блеск!