Катя Шехурина приглашает на грандиозную распродажу свадебных платьев

С 26 апреля в свадебном салоне «6. Septembris» у рижских невест и их подружек будет уникальная возможность приобрести эксклюзивные свадебные платья от ведущего латвийского дизайнерского бренда Katya Katya со скидкой до 70%. Платья от Кати Шехуриной выбирают именитые невесты во всем мире, этой весной дизайнер дарит рижанкам особый подарок.

Свадьба - самое важное и волнительное событие в жизни каждой девушки, в этот день все должно быть идеально, особенно - свадебный наряд.

С 26 апреля, в преддверии выхода новой коллекции, у рижских невест будет возможность приобрести эксклюзивные свадебные платья из одной из последних коллекций ведущего латвийского дизайнера Кати Шехуриной.

В рамках этой распродажи будет представлено более 100 образцов свадебных нарядов, в том числе и тех, которые были изготовлены в единичном экземпляре,

со скидками до 70%.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

«Самая большая похвала моим коллекциям - это видеть счастливые лица клиенток. Распродажа прошлого года продемонстрировала высокий спрос среди покупательниц, поэтому мы решили повторить аналогичную акцию в этом году. Для многих девушек это счастливая возможность купить платье своей мечты», - рассказывает дизайнер Катя Шехурина.

Платья от Katya Katya, являясь олицетворением старинного французского стиля и современной роскоши, давно получили мировое признание.

Свадебные наряды Кати Шехуриной выбирают сотни девушек по всему миру, в том числе и известные в Латвии невесты.

FOTO: пресс-фото

Так, например, в прошлом году в изящных платьях от Katya Katya счастливо вышли замуж: Иева Коха, жена известного латвийского шоумена Ренарса Зелтиньша; Анна Сонка, супруга профессионального латвийского баскетболиста Дависа Бертанса, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс»; Монта Анджане, супруга актера театра Дайлес Гинтса Анджанса и другие.

Кроме этого, платье от Кати Шехуриной для празднования своего свадебного юбилея выбрала Иева Бондаре, латвийская художница и жена политика Мартиньша Бондарса.

Салон 6. Septembris предлагает широкий выбор свадебных платьев: от классических приталенных моделей до пышных, богато украшенных кружевом и вышивкой нарядов.

Ассортимент салона также дополняют аксессуары ручной работы латвийских дизайнеров. В рамках весенней распродажи скидки будут распространяться также и на платья всемирно известной голландской марки Modeca Dutch Design.

Чтобы гарантировать невестам максимальный комфорт во время примерки свадебных нарядов, представители салона 6. Septembris (Рига, ул. Муцениеку, 7) рекомендуют записываться на примерку заранее. Назначить время визита можно по телефону: +371 27766688.