Весна в душе - яркость в шкафу: 7 актуальных модных тенденций сезона

Не только весенняя погода, но и новые коллекции сезона уже тут как тут, предлагая микс из различных тканей, расцветок и аксессуаров в современной интерпретации и немного в ретро-стиле. Чтобы не растеряться при виде обширного предложения на полках магазинов и всегда быть в тренде, стилист Кристина Чакаре в сотрудничестве с т/ц Domina Shopping предлагает ознакомиться с семью основными модными тенденциям этой весны.

Костюмы

В новом сезоне победно шествуют костюмы. Почему? Они практичны, удобны и сумели продержаться в модной индустрии уже сотни лет.

Костюмы особенно придутся по душе тем, кто по утрам не может быстро подготовиться к выходу, потому что это уже готовый комплект, который можно сразу надеть.

Также костюмы отлично комбинируются с различными аксессуарами. В отличие от платьев и комбинезонов предметы костюма можно носить по отдельности и сочетать с остальными вещами в гардеробе.

Тюрбаны

На многих модных показах весенне-летних коллекций доминировали специфические головные уборы - тюрбаны. Они отлично дополняют весь образ.

Правила стиля гласят, что тюрбан - это головной убор, который не нужно снимать в помещении, поэтому он станет отличным способом пережить день «плохих волос».

Пара ловких приемов, и любой шарф в одно мгновение превратится в этот актуальный модный аксессуар.

Полоска

Одна или несколько, горизонтальные, диагональные, пунктирные, а особенно вертикальные полоски заставят любую фигуру выглядеть стройнее. Полоска является писком моды в этом сезоне не только в женской моде, но и в мужских весенних коллекциях.

Деним

Несмотря на различные инновации, новые ткани и силуэты, деним не выйдет из моды никогда.

Деним, или джинсовая ткань, как мы называем его в повседневной жизни, из года в год остается в числе модных тенденций, но в этом году его вариации можно увидеть почти везде.

Мягкая, отбеленная, темная, почти белая, с фактурой из блоков - джинсовая ткань в этом сезоне неудержима.

Розовый

От ультраженственного до ярко-розового цвета.

Он может появиться только в одном элементе вашего наряда, а можно осмелиться и одеться в него с ног до головы - от каблуков до ленты для волос.

Розовый - смелый и женственный цвет, который не позволит вам остаться незамеченными в этом весенне-летнем сезое.

Маленькие сумочки

Пока мир готовится к очередной королевской свадьбе, индустрия моды обращает все больше внимания на внешний вид английских аристократов.

Как известно, этикет британского двора предусматривает, что сумочки должны быть небольшого размера, и они уже окончательно вошли в число тенденций нового сезона.

Пушистая обувь

Еще в прошлом сезоне мы заметили на обуви пушистые элементы. В коллекциях весна/лето этого года данный феномен поднят на новый уровень.

Пушистые туфли на высоком каблуке, пушистые сапоги. И даже шлепанцы, которые, как правило, не привлекают внимание, украшены перьями, достойными страуса.

Первой в такой обуви была замечена знаменитая певица Рианна, а у всех остальных сезон пушистой обуви еще только впереди.