Весна в душе - яркость в шкафу: 7 актуальных модных тенденций сезона

Не только весенняя погода, но и новые коллекции сезона уже тут как тут, предлагая микс из различных тканей, расцветок и аксессуаров в современной интерпретации и немного в ретро-стиле. Чтобы не растеряться при виде обширного предложения на полках магазинов и всегда быть в тренде, стилист Кристина Чакаре в сотрудничестве с т/ц Domina Shopping предлагает ознакомиться с семью основными модными тенденциям этой весны.
Костюмы
В новом сезоне победно шествуют костюмы. Почему? Они практичны, удобны и сумели продержаться в модной индустрии уже сотни лет.
Костюмы особенно придутся по душе тем, кто по утрам не может быстро подготовиться к выходу, потому что это уже готовый комплект, который можно сразу надеть.
Также костюмы отлично комбинируются с различными аксессуарами. В отличие от платьев и комбинезонов предметы костюма можно носить по отдельности и сочетать с остальными вещами в гардеробе.
Тюрбаны
На многих модных показах весенне-летних коллекций доминировали специфические головные уборы - тюрбаны. Они отлично дополняют весь образ.
Правила стиля гласят, что тюрбан - это головной убор, который не нужно снимать в помещении, поэтому он станет отличным способом пережить день «плохих волос».
Пара ловких приемов, и любой шарф в одно мгновение превратится в этот актуальный модный аксессуар.
Полоска
Одна или несколько, горизонтальные, диагональные, пунктирные, а особенно вертикальные полоски заставят любую фигуру выглядеть стройнее. Полоска является писком моды в этом сезоне не только в женской моде, но и в мужских весенних коллекциях.
Деним
Несмотря на различные инновации, новые ткани и силуэты, деним не выйдет из моды никогда.
Деним, или джинсовая ткань, как мы называем его в повседневной жизни, из года в год остается в числе модных тенденций, но в этом году его вариации можно увидеть почти везде.
Мягкая, отбеленная, темная, почти белая, с фактурой из блоков - джинсовая ткань в этом сезоне неудержима.
Розовый
От ультраженственного до ярко-розового цвета.
Он может появиться только в одном элементе вашего наряда, а можно осмелиться и одеться в него с ног до головы - от каблуков до ленты для волос.
Розовый - смелый и женственный цвет, который не позволит вам остаться незамеченными в этом весенне-летнем сезое.
Маленькие сумочки
Пока мир готовится к очередной королевской свадьбе, индустрия моды обращает все больше внимания на внешний вид английских аристократов.
Как известно, этикет британского двора предусматривает, что сумочки должны быть небольшого размера, и они уже окончательно вошли в число тенденций нового сезона.
Пушистая обувь
Еще в прошлом сезоне мы заметили на обуви пушистые элементы. В коллекциях весна/лето этого года данный феномен поднят на новый уровень.
Пушистые туфли на высоком каблуке, пушистые сапоги. И даже шлепанцы, которые, как правило, не привлекают внимание, украшены перьями, достойными страуса.
Первой в такой обуви была замечена знаменитая певица Рианна, а у всех остальных сезон пушистой обуви еще только впереди.