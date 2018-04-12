«Такое настроение»: звезда Comedy Club подстриглась под мальчика

На днях 33-летняя Марина Кравец кардинально сменила имидж. Поклонники пришли в восторг от преображения актрисы и осыпали ее комплиментами.

12 апреля Марина Кравец опубликовала в своем Instagram селфи, на котором продемонстрировала новую прическу.

Долгое время звезда Comedy Club была верна своему фирменному каре. Однако актриса решила кардинально сменить имидж и подстриглась под мальчика.

«Такое настроение», — подписала снимок Марина. Подписчикам явно пришлась по душе бьюти-трансформация актрисы.

Многие из них отметили, что с новой стрижкой Кравец стала выглядеть моложе.

«Новая прическа? Вам очень идет!», «Ух ты! Очень круто вам», «Все моложе и моложе», «Марине очень идет эта стрижка», «Мариночка, прическа супер... Это твое», «Какая вы красивая»,

— прокомментировали фолловеры снимок. А вам нравится новая прическа Марины Кравец?