ФОТО: Британские леди в невероятных шляпках повеселились в Ливерпуле

На днях на ипподроме Эйнтри под Ливерпулем прошли традиционные скачки Grand National. На это зрелищное мероприятие собираются не только местные жители, но и огромное число туристов со всего мира. Несмотря на то, что это не элитарные скачки, как в Аскоте, на которые собираются члены британской королевской семьи, в выборе ярких нарядов и эффектных аксессуаров дамы здесь ничуть не утупают. Разница в одном - вместо дорогого шампанского публика зажигает по полной, потягивая пиво. Смотрите, как там было весело!