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Наряд дня: Бритни Спирс в коктейльном платье «фигуристки»

Русский TVNET
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Фото: Mega/Scanpix

В Лос-Анджелесе на днях прошла ежегодная церемония вручения наград GLAAD Media Awards за вклад в борьбу за права сексуальных меньшинств. 36-летняя поп-дива Бритни Спирс решила продемонстрировать публике результат своих упорных фитнес-тренировок, для чего выбрала весьма откровенный наряд, несколько напоминающий костюм фигуристки.

Стоит признать, что Бритни не везет со стилистами и большинство ее модных обазов на ковровых дорожках вызывают шквал критики. И тем не менее, мы считаем, она молодец - смотрите, какое натренированное тело!

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