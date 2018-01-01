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Элегантность и игривая откровенность кантри: ТОП-10 нарядов из разряда «вау!»

Русский TVNET
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Фото: AP/AFP/Reuters/EPA/Scanpix

Стиль кантри у всех ассоциируется с клетчатыми рубашкамии и ковбойскими сапогами и шляпами, однако прошедшая на днях церемония вручения премии Академии кантри-музыки (Academy Of Country Music Awards-2018) в Лас-Вегасе показала совсем другое - как номинанты, так и гости мероприятия предстали в элегантных, а отчасти и невероятно сексуальных вечерних платьях. Мы выбрали десять, на наш взгляд, самых эффектных из них, но, поверьте, внимания заслуживают все. А потому - обширная фотогалерея прилагается!

1

Горнолыжница Линдси Вонн
2

Кантри-певица Марен Моррис
3

Королева реслинга Лана
4

Певица Лорен Алайна
5

Кантри-певица Кайлин Роберсон
6

Исполнительница кантри Дженнифер Неттлз
7

Певица Биби Рекса
8

Актриса Николь Кидман
9

Актриса и модель Ребекка Ромейн
10

Кантри-певица Даниэль Брэдбери
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