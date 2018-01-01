Элегантность и игривая откровенность кантри: ТОП-10 нарядов из разряда «вау!»

Стиль кантри у всех ассоциируется с клетчатыми рубашкамии и ковбойскими сапогами и шляпами, однако прошедшая на днях церемония вручения премии Академии кантри-музыки (Academy Of Country Music Awards-2018) в Лас-Вегасе показала совсем другое - как номинанты, так и гости мероприятия предстали в элегантных, а отчасти и невероятно сексуальных вечерних платьях. Мы выбрали десять, на наш взгляд, самых эффектных из них, но, поверьте, внимания заслуживают все. А потому - обширная фотогалерея прилагается!