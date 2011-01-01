В Риге пройдет мастер-класс от продюсера «Модного приговора»

30 мая в 18:00 в отеле Grand Poet Hotel (ул. Райня, 5/6) продюсер легендарной телепрограммы «Модный приговор», журналист в области стиля и красоты, эксперт моды Елена Мареева проведет мастер-класс «5 женских образов, которые покорили весь мир». Слушательницы узнают о самых актуальных и востребованных в наше время женских образах, откроют тайну их привлекательности и успеха, детально изучат их стиль и получат практические советы, как создать свой индивидуальный образ.

«Одежда всегда разговаривает, она работает либо на нас, либо против нас.

Самое простое черное платье может невероятно преобразить одну женщину и до невозможности обезобразить другую. Все зависит от типажа вашего лица. Вот из чего надо исходить при выборе одежды,

- комментирует тему мастер-класса Елена. - На примере пяти современных и самых востребованных известных образов я расскажу о пяти стилистических направлениях, которые заложены в нас природой и от которых вы сможете отталкиваться, создавая свой неповторимый стиль.

FOTO: пресс-фото

После мастер-класса каждая из участниц будет иметь представление о лепке своего лица, научится читать по лицам, понимать, что стилистически подходит именно ей, и выбирать вещи, исходя из индивидуального для каждой женщины цвета, фактуры и формы».

FOTO: пресс-фото

Елена Мареева 15 лет работает на российском телевидении, восемь из которых посвящены «Модному приговору» на Первом канале.

Как творческий продюсер проекта она отвечала за программу, ее качество, концепцию, рейтинги, нововведения, имидж и преображение героев.

FOTO: пресс-фото

Под ее руководством программа была удостоена следующих наград: «Золотое веретено 2013», номинант на высшую премию в области телевизионных искусств ТЭФИ 2011, 2014, лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа - ОБРАЗ ЖИЗНИ» 2015, «Самая народная программа о моде» по версии FASHION CANNEL.

Елена Мареева - учредитель «Школы стиля Елены Мареевой», успешный блогер, стилист, эксперт в области персонального стиля, самопрезентации, умения управлять впечатлением, светского и делового общения, мужского костюма, модных трендов.

Все подробности по тел. +371 26761846 или mvkcitypro@gmail.com.

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