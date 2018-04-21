Королевский стиль: как Елизавета II отметила свой 92-й день рождения

На прошедших выходных в лондонском Альберт-холле состоялось празднование 92-летия королевы Великобритании Елизаветы II. Смотрите, как это было, и оцените праздничный наряд именинницы, а также стиль гостей этого грандиозного торжества.
Отметим, что будущая супруга принца Гарри Меган Маркл выбрала по такому случаю элегантное платье Stella McCartney, синие туфли-лодочки Manolo Blahnik и коричневый клатч Naeem Khan. Похожим нарядам отдали предпочтение королевы Испании и Бельгии.
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