«Весна на Кипсале»: мода в честь 100-летия Латвии!

Показ коллекций студентов Института технологий дизайна состоялся в 14-й раз. В этом году дефиле посвятили столетию трех Прибалтийских республик, особенно акцентировав тему Латвии. В коллекциях доминировали исторические, этнографические и природные мотивы.

Свои работы на Кипсале представили 22 бакалавра программы «Технология материалов и дизайн», специализирующиеся на создании одежды.

Формы и силуэты нарядов символизировали народную силу и связь с прошлым, современные технологии соседствовали в с элементами старины. Одна из коллекций была посвящена латышским стрелкам.

Студенты представили одежду для повседневной жизни, а также эксцентричные вечерние наряды. В цветовой гамме преобладали сдержанные тона с вкраплением ярких акцентов. Вязаные вещи, батик и вышивка соседствовали с принтами и авторскими техниками. Смотрите фото!