В Риге пройдет первое в странах Балтии Plus Size Fashion Trade Show

26 апреля в 18:00 в т/ц Elkor Plaza (Рига, Бривибас гатве, 201) состоится первое в странах Балтии Plus Size Fashion Trade Show. Организаторы мероприятия подготовили трейдинговую площадку, где байеры из разных стран, а также представители брендов одежды, дизайнеры, дистрибьютеры, эксперты в мире моды и производители одежды в сегменте plus size обсудят возможности сотрудничества.

«Наше мероприятие нацелено на расширение возможностей для выхода на международный рынок для дизайнеров и представителей латвийского рынка легкой промышленности, – рассказывает организатор мероприятия Катерина Строгонова (основатель социального проекта VENERA, модель plus size, «Мисс Россия plus size 2018»). – Изучив латвийский рынок швейной промышленности и проведя опрос руководителей латвийских швейных производств и дизайнеров, мы пришли к единому мнению об актуальности создания трейдинговой площадки в Латвии».

Помимо удобного формата для деловой встречи, организаторы Plus Size Fashion Trade Show подготовили для гостей и участников модный показ с участием представителей местных и зарубежных производителей одежды,

среди которых: латвийское производство Lamifa, латвийские бренды Disegno EK, Rio Verti, Deja Fashion, Abiletti и итальянская марка Lizalu, а также состоится церемония награждения участников первого Plus Size Fashion Trade Show.

В мероприятии примут участие байеры и представители модной индустрии из разных стран: агент по закупкам и развитию немецкого телеканала Shopping Live, самой крупной студии телешопинга в Восточной Европе Юлия Сергеева, представитель Ассоциации российских байеров plus size, основатель агентства Plussize.Moscow Елена Акукве, владелец торговых онлайн и оффлайн площадок http://madamshop.ru/ Марина Ескина, а также зарубежные партнеры из Норвегии, Дании и Нидерландов.

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Вход на мероприятие свободный, необходима предварительная регистрация по тел: +371 29959046 или по эл. почте: venera_baltic@inbox.lv.