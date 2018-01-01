«Золотые двадцатые» ослепили Ригу: в Музее моды открылась выставка редкой красоты!

Вечером 27 апреля в Музее моды в Риге состоялось открытие новой выставки «Золотые двадцатые», посвященной ослепительным 1920-м годам – эпохе, описанной в романе «Великий Гэтсби». На праздничном мероприятии присутствовали экс-президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой, прославленная актриса Мирдза Мартинсоне, предпринимательница Светлана Лев, дизайнер Виктория Йониене и другие известные персоны, а также представители прессы. И Русский TVNET там был...

Потрясающая творческая команда Музея моды во главе с его основательницей Натальей Музычкиной создала необыкновенную атмосферу молодости ХХ века с ненасытным желанием наслаждаться жизнью, развлекаться и роскошно одеваться.

Пара очаровательных танцоров исполнила для гостей самый популярный и всеми любимый танец 20-х - чарльстон, после чего был проведен мастер-класс для прсутствующих, завершил который яркий «золотой салют».

Это было очень здорово! Но главное ожидало впереди - сама выставка...

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

В центре внимания экспозиции - роскошная обувь в стиле ар-деко, которую дополняют необыкновенно эффектные наряды из тонкого шелка, расшитого бисером, стеклярусом и пайетками.

На выставке представлены и особенно ценные экспонаты. Один из них - знаменитое платье «Дельфос» художника и дизайнера Мариано Фортуни. Он жил и работал в Венеции, создавая скульптуральные наряды с плиссировкой, уникальная технология которой до сих пор не разгадана.

Другая работа Фортуни еще интереснее - это бархатное платье «Элеонора» с набивным рисунком и туфлями, которые к этому наряду сделали из той же ткани. Этот ансамбль из ткани Фортуни является неповторимым в мировом масштабе – другого такого нет.

Шедевром шитья и вышивки и ярким свидетельством показного богатства 1920-х является вышитое бисером платье, автор которого – выдающийся британский дизайнер Эдвард Молино, творивший во Франции. Платье вышито бирюзовым и позолоченным изнутри бисером.

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

Хотя все экспонаты, представленные на выставке, вызывают восхищение, особого внимания заслуживают туфли, созданные великим дизайнером обуви Андрэ Перуджиа.

В 20-е годы он прославился, создавая обувь для парижских знаменитостей – прекрасной и скандальной танцовщицы Джозефины Бейкер и королевы кабаре – певицы и актрисы Мистенгет.

Выставка «Золотые двадцатые» позволяет не только увидеть красоту и мастерство в нарядах, которые сохранились в невероятном качестве, но и узнать больше об образе жизини и представлениях о красоте 20-х. Характерный для этой эпохи элегантный стиль Art Deco – одно из самых красивых явлений в истории дизайна ХХ века, отразившее яркое, хотя и непродолжительное время «золотых двадцатых».

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

Выставка «Золотые двадцатые» из коллекции Назима Мустафаева будет работать шесть месяцев, до середины октября 2018 года. На ней представлены не только одежда и обувь, но также видео и аудиоматериалы, фотографии, плакаты. Сохранилась и традиция Музея моды - посетители могут примерить наряды, соответствующие стилистике выставки.

Есть также возможность посмотреть на себя в новом ракурсе и по тесту, созданному специально для выставки, узнать, на кого из легендарных личностей 20-х вы больше всего похожи по характеру и отношению к жизни.

Словом, найдите время сходить в Музей моды в ближайшие полгода - поверьте, вы испытаете истинное наслаждение, увидев своими глазами эту красоту (на фото - не то!), и узнаете много интересного...

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

FOTO: Марис Морканс

Адрес музея: Рига, ул. Грециниеку, 24.

Время работы: ежедневно с 11.00 до 18.00 (с 15 мая по 30 сентября - с 11.00 до 19.00)

Билеты: 7 EUR; для групп - 6 EUR за 1 билет; школьникам, студентам, пенсионерами и нвалидам - 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов - билет 3 EUR.