Платье дня: Скарлетт Йоханссон в серебре и новом цвете - космос!

На днях в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War). На красной дорожке позировали многие знаменитости, принимавшие участие в съемках этой картины, однако особое внимание привлекла к себе Скарлетт Йоханссон. Причем сразу по трем причинам...

Во-первых, актриса появилась на публике вместе со своим бойфрендом Колином Жостом, который крайне редко сопровождает возлюбленную на светских мероприятиях. Во-вторых, Скарлетт предстала с новым цветом волос - недавно она перекрасилась в шатенку. Ну а в-третьих - для премьеры

Йоханссон выбрала очень эффектное серебристое платье Erdem. Этот сияющий «космический» наряд идеально дополнил макияж с акцентом на глаза с помощью фиолетовых и лиловых теней.

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