Неделя моды в Милане: красочный абстракционизм Emilio Pucci, или 50-е из иллюминатора

В рамках Недели моды в Милане прошел показ новой коллекции Emilio Pucci - бренда, который известен яркими цветовыми сочетаниями и замысловатыми принтами.

По словам самого итальянского модельера Эмилио Пуччи,

все свои узоры он видел из окна самолета, когда служил военным летчиком - реки, холмы и равнины в иллюминаторе трансформировались в то, что позже мир смог лицезреть в его работах.

Последнее шоу-дефиле в очередной раз порадовало многочисленную армию поклонников яркой итальянской марки интересными новинками с абстрактными рисунками в лилово-синей, кирпично-красной и песочной цветовой гамме. Судя по аксессуарам - очкам в крупной оправе и шапкам-атаманкам, а также прическам с легкой голливудской волной, вдохновением для создания этой коллекции послужили ранние 50-е. Смотрите фото!