ВИДЕО: Легкий макияж за десять минут от Рианны

Как известно, популярная певица Рианна запустила свою линию косметики Fenty Beauty. Теперь же звезда порадовала поклонников пошаговым видео с 10-минутным макияжем.

Рианна показала, как сделать идеальный тон лица, азы контуринга, а для глаз выбрала нежно перламутровый цвет теней, который символизирует лето.

Не смогла знаменитость обойти стороной и любимый хайлайтер, продемонстрировав свою технику нанесения продукта, так что теперь все мы сможем так же «сиять».

В конце певица показала, как сделать «макияж для тела» с помощью одного продукта и какими другими можно его заменить.

Мейкап вышел отличный, а комментарии поднимают настроение: «Лучшие учителя - это вы сами!».

Готовы сделать такой же макияж за десять минут? Смотрите видео!