Девушкам предложили дополнить «голые» джинсы «полуголым» пиджаком

По информации на официальном сайте бренда, черный асимметричный жакет с одним рукавом изготовлен из шелка и хлопка.

Онлайн-ретейлер Net a Porter предлагает несколько вариантов ношения пиджака. Например, его можно надеть на другой блейзер, на рубашку или на черный бюстгальтер, оставив половину тела обнаженной.

Асимметричный блейзер доступен на сайте Unravel Project по цене 95 857 рублей (примерно 1200 евро).

Пользователи соцсетей не одобрили дизайн итальянского модельера. «Я лучше заболею лейкемией», — писали комментаторы в Twitter.

Fancy buying half a jacket for £1,000? https://t.co/Duab6bdpB2 — Metro (@MetroUK) May 5, 2018

A post shared by BEN TAVERNITI™ U N R A V E L (@bentaverniti_unravelproject) on Nov 2, 2017 at 9:05am PDT

Другие порекомендовали носить пиджак с «голыми джинсами», которые недавно были предложены американским брендом Carmar. Напомним,

производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). При их ношении ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности брюк отсутствуют.

Дизайнеры оставили только верхнюю часть с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин - боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

It would go nicely with these jeans pic.twitter.com/wCkdzRCwG7— JeffHopkinsPontcanna (@JeffHopkinsEA) May 5, 2018