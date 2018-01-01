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Божественное секси-безумие: ТОП-5 самых пикантных нарядов Met Gala 2018

Русский TVNET
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Фото: Reuters/EPA/AP/AFP/Scanpix

Накануне в музее Metropolitan в Нью-Йорке отгремел традиционный Бал Института костюма Met Gala – своеобразный модный Оскар, на который собрались многочисленные знаменитости, чтобы продемонстрировать лучшие творения именитых дизайнеров. Главная тема этого вечера всегда приурочена к выставке, которая начинает работать после бала. В этом году она звучала так: «Божественные тела: мода и католическое воображение». Кэти Перри появилась перед публикой с огромными ангельскими крыльями за спиной, Рианна выбрала наряд «гламурного Папы Римского», а актриса Зендая Коулман предстала в образе Жанны д'Арк. Однако нашлись и такие звездные красавицы, которые тему бала расценили по-своему и поразили присутствующих весьма пикантными нарядами. Вот пятерка, на наш взгляд, самых-самых!

1

Эмили Ратаковски
2

Зои Кравиц
3

Майли Сайрус
4

Кара Делевинь
5

Оливия Манн
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