Наращивание ресниц: плюсы и минусы

Каждая девушка, безусловно, хочет выглядеть ярко и привлекательно. Для этого все пользуются абсолютно разными методами: ботокс, наращивание ресниц, волос или ногтей, пластические операции и многое другое. Ни для кого не секрет, что главным оружием прекрасного пола являются глаза, а для того, чтобы придать взгляду глубины и выразительности, девушки часто прибегают к процедуре наращивания ресниц. Но безопасно ли это для здоровья? И стоит ли вообще делать такую процедуру? Мы перечислив все «за» и «против», а вы решайте сами...

Плюсы наращивания ресниц

• Длинные и густые ресницы смотрятся, несомненно, очень выразительно, сексуально и ярко, но

с помощью даже самой дорогой туши для глаз невозможно добиться желаемого. А вот наращивание поможет достичь самого эффектного результата,

что отлично подчеркнет глаза и индивидуальность девушки.

• Также большим плюсом является продолжительный эффект, который сохраняется на протяжении месяца. В этом наращивание в разы превосходит любую тушь, которая не продержится и сутки.

• Компетентное наращивание отлично корректирует разрез и форму глаз, что позволяет без хирургических вмешательств немного изменить разрез глаз и сделать их еще более выразительными.

• В отличие от туши, наращенным ресницам не страшна вода, что позволяет без колебаний посещать бассейн.

• Экономия времени.

Данный пункт является самым значимым для тех девушек, которые по утрам тратят уйму времени на макияж и опаздывают на учебу или работу.

• Наращивание является безвредным, безболезненным, а самое главное - безопасным. Кроме того, столкнувшись с неудачным результатом наращивания, искусственные ресницы можно сразу же удалить.

Минусы наращивания ресниц

• Наращенные ресницы требуют обязательного ухода, коррекцию необходимо проводить ежемесячно.

• В зависимости от выбранной технологии продолжительность процесса наращивания может достигать трех-четырех часов. Не каждая девушка сможет выдержать такую длительную процедуру.

• Искусственные ресницы могут выглядеть ненатурально, что будет смотреться очень дешево. Поэтому не стоит выбирать чересчур длинные.

• Толстые и тяжелые искусственные ресницы оказывают большую нагрузку на «родные», после чего они начинают стремительно выпадать.

• С наращенными ресницами ни в коем случае нельзя спать лицом в подушку.

Существует достаточно много разных технологий наращивания ресниц. Прежде чем решиться на такую процедуру, необходимо взвесить все плюсы и минусы, а самое главное - найти опытного профессионала, который поможет добиться желаемого результата.