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И Чубакка там был... Стиль гостей премьеры «Хан Соло: Звездные войны. Истории»

Русский TVNET
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Фото: MEGA/Scanpix

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма о похождениях одного из главных героев «Звездных войн» Хана Соло. Оценить картину «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» (Solo: A Star Wars Story) и поддержать команду ее создателей пришли не только задействованные в съемках известные актеры, но и многие другие звезды Голливуда.

Исполнительница главной женской роли Эмилия Кларк предстала перед публикой в шикарном бордовом платье с открытыми плечами. Вышел на красную дорожку перед премьерой фильма и знаменитый лохматый зверь Чубакка...

Как ранее сообщал Русский TVNET, Solo: A Star Wars Story - второй спин-офф во вселенной «Звездных войн».

События картины происходят между действием третьего эпизода «Месть ситхов» и первого спин-оффа - «Изгой-один».

Фильм рассказывает о молодости гениального пилота и контрабандиста Хана Соло до того момента, как он встретил Оби-Вана Кеноби и Люка Скайуокера.

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