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Это же день и ночь! ТОП-5 знаменитостей, которые в сто раз краше без макияжа

Русский TVNET
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Фото: AP/Reuters/AFP/EPA/Scanpix

Простите, дамы, но как часто мы несправедливы к природе, которая щедро наделила нас естественной красотой, и обижаем ее, будучи не в состоянии должным образом оценить то, что имеем. Что уж говорить об обычных женщинах, если даже звездные красотки не понимают, насколько привлекательнее они выглядят в первозданном виде, чем с толстым слоем грима на лице. Сами сравните их фото без косметики с ярким макияжем. Это же день и ночь!

1

Певица, автор песен, танцовщица, актриса и продюсер Кристина Агилера
2

Модель и актриса Эмили Ратаковски
3

Актриса, певица, танцовщица и модель Зендая
4

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер
5

Супермодель и телеведущая Джиджи Хадид
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