Это же день и ночь! ТОП-5 знаменитостей, которые в сто раз краше без макияжа

Простите, дамы, но как часто мы несправедливы к природе, которая щедро наделила нас естественной красотой, и обижаем ее, будучи не в состоянии должным образом оценить то, что имеем. Что уж говорить об обычных женщинах, если даже звездные красотки не понимают, насколько привлекательнее они выглядят в первозданном виде, чем с толстым слоем грима на лице. Сами сравните их фото без косметики с ярким макияжем. Это же день и ночь!