Платье дня: Кендалл Дженнер в абсолютно голом мини

Если бы в Каннах проходил конкурс на самое откровенное коктейльное платье, то первое место, без всяких сомнений, получил бы этот совершенно прозрачный наряд одной из самых востребованных манекенщиц мира Кендалл Дженнер.

22-летняя супермодель появилась на вечеринке ювелирного бренда Chopard под названием Secret Night, которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля, в умопомрачительном мини-платье, сквозь тонкую ткань которого совершенно отчетливо была видна ее голая грудь.

В таком провокационном виде дерзкая красавица без смущения позировала фотографам, бросая на публику кокетливые взгляды.

Смелее некуда!