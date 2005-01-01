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Держит планку: 47-летняя Наоми Кэмпбелл не уступает молодым Хадид и Харлоу

Русский TVNET
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Фото: AFP/AP/Scanpix

На днях в Каннах состоялся традиционный с 2005 года модный показ Fashion For Relief, который организует благотворительный фонд прославленной манекенщицы Наоми Кэмпбелл. На 13-е подобное дефиле, а также торжественный ужин по его окончании в этом году гости, в том числе многочисленные звезды фэшн-индустрии, собрались в аэропорту Cannes Mandelieu.

Известная всему миру как Черная Пантера 47-летняя Кэмпбелл вышла на подиум вместе с самыми востребованными на сегодняшний день моделями нового поколения - Беллой Хадид (21), Винни Харлоу (23) и другими. И, стоит признать, ничуть им не уступала. Смотрите фото и видео!

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