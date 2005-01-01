Держит планку: 47-летняя Наоми Кэмпбелл не уступает молодым Хадид и Харлоу

На днях в Каннах состоялся традиционный с 2005 года модный показ Fashion For Relief, который организует благотворительный фонд прославленной манекенщицы Наоми Кэмпбелл. На 13-е подобное дефиле, а также торжественный ужин по его окончании в этом году гости, в том числе многочисленные звезды фэшн-индустрии, собрались в аэропорту Cannes Mandelieu.