Дерматолог Джоли раскрыла секреты ее неувядающей красоты при столь раннем климаксе

На днях Ронда Ранд, дерматолог голливудской звезды Анджелины Джоли, услугами которой та пользуется еще с подросткового возраста, рассказала, как актрисе удается в 42 года выглядеть на 30, несмотря на ранний климакс.

16 мая дерматолог Ронда Ранд, которой Анджелина Джоли уже более 20 лет доверяет свое лицо, в интервью порталу Refinery29 поделилась секретами неувядающей красоты звезды.

«Джоли повезло - она унаследовала от мамы прекрасную оливковую кожу.

Актриса регулярно пользуется солнцезащитным кремом, умывается мягкими очищающими гелями и отшелушивает кожу гликолевой кислотой, которая стимулирует выработку коллагена»,

- рассказала бьюти-эксперт.

По словам Ронды, скрабы звезда не использует. Вместо них она предпочитает натуральные альфа-гидроксикислоты. Салонными процедурами актриса не злоупотребляет, лишь изредка делая терапию IPL-лазером, чтобы бороться с пигментацией.

«Джоли наносит макияж только на работе - наверное, поэтому ее кожа до сих пор выглядит так хорошо», - отметила эксперт.

Многодетная мама также уделяет пристальное внимание увлажнению кожи. «У одних женщин менопауза наступает в 48 лет, у других - в 53 года. Как известно, из-за операции на яичниках у Анджелины это случилось намного раньше. Однако если вы позаботитесь о своей коже, то этот процесс может никак на ней не отразиться.

Главное - пользуйтесь увлажняющими средствами с антиоксидантами и ретинолом», - дала совет Ранд тем, кто столкнулся с той же проблемой, что и Джоли.

Любимые бьюти-продукты знаменитости - антиоксидантный солнцезащитный крем RR Perfection Cream и подушечки с гликолевой кислотой Glycolic Acid Pads марки Dermbasics.