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Звезды в борьбе со СПИДом: ТОП-15 платьев, от которых дух захватывает!

Русский TVNET
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Фото: MEGA/AP/Reuters/AFP/EPA/Scanpix

В рамках Каннского кинофестиваля прошел ежегодный благотворительный вечер amfAR Cinema Against AIDS Gala. В одном из самых живописных мест в очередной раз собрались ярчайшие звезды кино, индустрии моды и шоубизнеса, а также самые богатые люди планеты, ведь за саму возможность оказаться на этом действе нужно выложить круглую сумму, которая пойдет в фонд, поддерживающий разработку лекарства против СПИДа. Какие гости - такие и наряды. Дух захватывает от этой красоты! Смотрите сами...

1

Модель Алессандра Амбросио
2

Модель Винни Харлоу
3

Актриса, певица и модель Пэрис Хилтон
4

Модель Сара Сампайо
5

Модель Наташа Поли
6

Модель Надин Леопольд
7

Модель Хайди Клум
8

Модель Эльза Хоск
9

Модель Фату Джоб
10

Телеведущая Хофит Голан
11

Модель Адриана Лима
12

Певица и автор песен Николь Шерзингер
13

Модель Лаис Рибейро
14

Актриса, режиссер и сценарист Энн Хеч
15

Певица и композитор Элли Голдинг
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