Звезды в борьбе со СПИДом: ТОП-15 платьев, от которых дух захватывает!

В рамках Каннского кинофестиваля прошел ежегодный благотворительный вечер amfAR Cinema Against AIDS Gala. В одном из самых живописных мест в очередной раз собрались ярчайшие звезды кино, индустрии моды и шоубизнеса, а также самые богатые люди планеты, ведь за саму возможность оказаться на этом действе нужно выложить круглую сумму, которая пойдет в фонд, поддерживающий разработку лекарства против СПИДа. Какие гости - такие и наряды. Дух захватывает от этой красоты! Смотрите сами...