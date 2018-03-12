Открыт секрет идеальной внешности Меган Маркл

Личный стилист невесты принца Гарри Никола Дэвис рассказала, что Меган Маркл учитывает закон золотого сечения при выборе нарядов. Об этом сообщает The Sun.

«Меган использует правило третей, чтобы достичь радующего глаз образа и показать свою фигуру в наиболее выгодном свете. В конце концов, Коко Шанель однажды сказала: «Мода — это архитектура. Все зависит от пропорций»», — объяснила Дэвис.

Согласно закону золотого сечения, наиболее удачной пропорции можно достичь, если условно разделить тело на три равные части: верхняя должна быть равна одной трети, а нижняя — двум третям. Кроме того, по словам стилиста,

Маркл берет для расчетов пропорций своего образа перевернутый равнобедренный треугольник, на линии основания которого примерно располагаются ее бедра, а в районе вершины — стопы.

Это не только визуально сужает плечи будущей жены принца, но и подчеркивает ее стройные ноги.

Напомним, в апреле принца Гарри назвали самым красивым молодым мужчиной в королевской семье благодаря симметричности его лица.

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес их лица c правилом золотого сечения. Черты лица принца Гарри набрали 81,4 процента.

Золотое сечение — математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела — «Витрувианского человека».