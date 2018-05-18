Любимая женская обувь уйдет в прошлое

Американские аналитики заключили, что женщины предпочли удобную обувь на плоской подошве туфлям на высоком каблуке. Об этом сообщает CNBС.
В результате исследования, проведенного маркетинговой компанией NPD Group's Retail Tracking Service, выяснилось, что 2017 году продажи туфель упали на 11 процентов, в то время как продажи кроссовок подскочили на 37 процентов.
«Потребность в комфорте становится первостепенной у потребителя, ведь все очень заняты и постоянно находятся в движении.
Бренды, специализирующиеся на удобной обуви, сейчас гораздо успешнее, потому что комфорт — это то, чего хотят женщины всех возрастов»,
— прокомментировала исполнительный директор NPD Бет Голдштейн.
В 2017 году прибыль, вырученная от продаж спортивной обуви в США, достигла 20 миллиардов долларов. Лидерами индустрии стали немецкий adidas и американский Nike.
В мае «папины кроссовки» назвали одной из самых продаваемых вещей года, и знаменитости наводнили свои страницы в соцсетях фотографиями в этой обуви, которую пользователи соцсетей посчитали уродливой.
В 80-х и 90-х годах ХХ века такие кроссовки пользовались спросом в основном у отцов семейств, отсюда и произошло их название. Теперь в них ходят популярные телезвезды и модели,
в том числе Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Кайя Гербер и Ким Кардашян.
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