ТОП-10 знаменитостей на Billboard Music Award, сексуальность которых зашкаливает

Вечером 20 мая в Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards 2018. Одно из главных событий года в мире музыки почтили своим присутствием многочисленные знаменитости, которые, естественно, предстали на красной ковровой дорожке во всей красе. Однако в этом роскошном калейдоскопе звезд были такие, сексуальность которых просто зашкаливала. И дело даже не в смелых декольте и разрезах, хотя и без них не обошлось. Сексапил - он ведь изнутри идет. Посмотрите на Тайру Бэнкс и Грейс Вандервол...