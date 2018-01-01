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ТОП-10 знаменитостей на Billboard Music Award, сексуальность которых зашкаливает

Русский TVNET
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Фото: Reuters/AP/AFP/EPA/MEGA/Scanpix

Вечером 20 мая в Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards 2018. Одно из главных событий года в мире музыки почтили своим присутствием многочисленные знаменитости, которые, естественно, предстали на красной ковровой дорожке во всей красе. Однако в этом роскошном калейдоскопе звезд были такие, сексуальность которых просто зашкаливала. И дело даже не в смелых декольте и разрезах, хотя и без них не обошлось. Сексапил - он ведь изнутри идет. Посмотрите на Тайру Бэнкс и Грейс Вандервол...

1

Певица, автор песен, актриса и модель Сиара
2

Модель и телеведущая Хейли Болдуин
3

Актриса, певица, танцовщица, модельер и продюсер Дженнифер Лопес
4

Певица, актриса и модель Элисон Стоунер
5

Модель и актриса Шантель Джеффрис
6

Супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая Тайра Бэнкс
7

Певица, автор песен и модель Дуа Липа
8

Телеведущая, актриса и бывшая модель Падма Лакшми
9

Певица, автор песен и актриса Тейлор Свифт
10

Певица Грейс Вандервол
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