Наряд дня: «Ангел» Victoria's Secret покорила Канны изысканностью

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио побывала на закрытии Каннского кинофестиваля. По такому случаю она облачилась в изысканный наряд бежевого цвета, усыпанный стразами. Снимки с манекенщицей успели собрать за день сотни тысяч лайков на ее Instagram-странице.
Свой восхитительный образ модель дополнила элегантными босоножками на шпильке и сдержанными аксессуарами.
37-летняя манекенщица, которая до недавнего времени являлась одним из «ангелов» Victoria' Secret, в очередной раз доказала, что она в прекрасной форме.