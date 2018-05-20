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Наряд дня: «Ангел» Victoria's Secret покорила Канны изысканностью

korrespondent.net
Алессандра Амбросио на красной дорожке Каннского кинофестиваля | Фото: Instagram/alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио побывала на закрытии Каннского кинофестиваля. По такому случаю она облачилась в изысканный наряд бежевого цвета, усыпанный стразами. Снимки с манекенщицей успели собрать за день сотни тысяч лайков на ее Instagram-странице.

Свой восхитительный образ модель дополнила элегантными босоножками на шпильке и сдержанными аксессуарами.

✨✨✨

A post shared by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on

37-летняя манекенщица, которая до недавнего времени являлась одним из «ангелов» Victoria' Secret, в очередной раз доказала, что она в прекрасной форме.

Magical ... ✨✨✨

A post shared by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on

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