Меган VS Кейт: чье свадебное платье лучше - выбор Кэти Перри

«Она была очаровательна!», «как глоток свежего вождуха», «идеальный выбор»... - Сеть пестрит восторженными отзывами о наряде Меган Маркл на церемонии ее бракосочетания с принцем Гарри. Однако у известной американской певицы, композитора, автора песен, актрисы и посла доброй воли ООН Кэти Перри есть свое мнение на этот счет.

Вот что сказала о свадебном платье герцогини Сассекской, созданном, как известно, Домом моды Givenchy, Кэти Перри в интервью изданию Entertainment Tonight: «Ей нужна была всего лишь еще одна примерка!». По мнению Кэти, наряд неидеально сидел на фигуре Меган, а потому не вызвал у знаменитости восхищения.

Перри считает, что свадебное платье от Alexander McQueen, в котором выходила замуж за принца Уильяма Кейт Миддлтон, смотрелось на невесте гораздо лучше.

«Кейт однозначно побеждает!» - уверена Кэти. А вы согласны с ней?