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Без белья, как на похороны, или Худшие наряды королевской свадьбы

Русский TVNET
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Фото: SCANPIX SWEDEN/Reuters/AP/AFP/Scanpix

Несмотря на то, что прошла уже почти неделя со дня бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, мир не перестает обсуждать это событие во всех подробностях, в том числе и наряды гостей. Сегодня речь пойдет о самых худших из них, а точнее - не соответствующих уровню королевской церемонии. Существуют очень важные пункты этикета, нарушать которые недопустимо: белый, черный, без белья... Однако среди приглашенных на главную свадьбу года нашлись такие дамочки!

1

Певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса и дизайнер Виктория Бекхэм
2

Телеведущая, журналист и модельи Хлои Мэдли
3

Певица Джосс Стоун
4

Актриса Шарлотта Райли
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