Без белья, как на похороны, или Худшие наряды королевской свадьбы

Несмотря на то, что прошла уже почти неделя со дня бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, мир не перестает обсуждать это событие во всех подробностях, в том числе и наряды гостей. Сегодня речь пойдет о самых худших из них, а точнее - не соответствующих уровню королевской церемонии. Существуют очень важные пункты этикета, нарушать которые недопустимо: белый, черный, без белья... Однако среди приглашенных на главную свадьбу года нашлись такие дамочки!