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Платье дня: Алена Остапенко в голубом кружеве

Русский TVNET
Фото: AP/AFP

24 мая во Франции, в Париже, прошла торжественная церемония жеребьевки теннисного турнира French Open, в которой участвовали победители прошлого года Алена Остапенко и Рафаэль Надаль.

Наша теннисная звезда выглядела очень женственно и элегантно в красивом платье из синего кружева.

FOTO: AP/AFP

Напомни, что уже завтра, 27 мая, стартует престижный теннисный турнир «Ролан Гаррос», где Остапенко постарается защитить свой прошлогодний титул победительницы.

В прошлом году Алена Остапенко в финале «Ролан Гаррос» со счетом 4-6, 6-4 ,6-3 обыграла сильную румынскую теннисистку Симону Халеп, таким образом переписав историю латвийского тенниса.

Держим кулаки!

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