Рижанки показали жизнь в розовом цвете

В первый раз в Латвии прошел Розовый пикник. Дамы без кавалеров собрались в пятницу, 25 мая, на Бастионной горке в Риге и провели красивый вечер в приятной атосфере розовых платьев, шляпок, цветов и розового шампанского.

О музыкальном настроении участников позаботились группа Transleiteri и DJ Malina.

Участвовать в пикнике могла любая девушка, у которой в гардеробе есть наряд розового цвета. Число билетов на мероприятие было ограниченное, так что, вполне возможно, желающих могло бы быть и больше.