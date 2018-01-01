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Они войдут в историю! ТОП-10 невероятных шляпок «безумного» Филипа Трейси

Русский TVNET
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Фото: Reuters/AP/AFP/EPA/MEGA/Scanpix

Если вы еще о нем не слышали, то видели творения этого мастера наверняка. Знакомьтесь: Филип Трейси - тот человек, к которому стоит обратиться, если вы хотите дополнить свой наряд самой изысканной и неповторимой шляпкой. Именно так поступают монаршие особы, ведь лучшего шляпника в мире просто не найти. Он может все - создать головной убор в виде лобстера для эпатажной Леди Гаги, угодить требовательной королеве Елизавете II, придумать идеальную шляпку-таблетку и даже шляпу в виде белой перчатки в честь Майкла Джексона. «Я люблю, когда шляпы заставляют сердце биться чаще и чувствовать себя на миллион долларов», — говорит сам Трейси. И создает именно такие шедевры. Вот лишь десять из них...

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