В центре Риги открылся concept store молодых дизайнеров NONAME PLACE

В центре рижского югендстиля, на улице Альберта, открылся новый концептуальный магазин, объединяющий свежие, яркие, молодые латвийские дизайнерские бренды. Главной особенностью NONAME PLACE создатели называют женственность – все марки, представленные в магазине, созданы целеустремленными и талантливыми женщинами, которые с успехом управляют и бизнесом, и миром вокруг. Авторами идеи и совладелицами пространства NONAME PLACE являются дизайнеры бренда NONAME ATELIER Алена Гревцова и Вероника Никитенко. Сегодня в concept store NONAME PLACE представлены одежда, обувь и аксессуары брендов Antistar, Galian studio, Tooche, Soyka, Zhilyova Lingerie, Nonpareil, Ma’milk, KRYN JEWELLERY, pas de marque, Sensonel, sweets&knits, Heaven 67 , NONAME Atelier, а также популярного российского бренда Nebo.

«Мы по натуре перфекционистки, поэтому на этапе обустройства нашего магазина дни и ночи работали над оформлением помещений, стараясь продумать все мелочи для удобства покупателей, - рассказывает Алена Гревцова. –

Теперь у нас можно выпить чашечку ароматного кофе, поболтать в уютном дворике с видом на шедевры югендстиля и сделать самые удачные селфи в новых нарядах.

Кроме того, все дизайнеры NONAME PLACE работают с покупателями, предлагая индивидуальный сервис для каждого – в этом еще одно наше преимущество».

FOTO: пресс-фото/Вадим Базалий

24 мая в атмосфере веселой вечеринки состоялось официальное открытие пространства NONAME PLACE. Праздник прошел под девизом «This is a woman's world»: гости увидели показ коллекций всех брендов, представленных в магазине, приняли участие во флористическом мастер-классе от ведущего декоратора ивент-агентства HEAVEN 67 Светланы Машала (Masaly) и Ziedu Ekspresis, превративших дворик магазина в цветущее патио,

команда Resto-Rātors подготовила авторские закуски, а шампанское Moët &Chandon и музыкальный сет от Dj Алишер Якупов подогревали атмосферу праздничного party.

Распорядительницей вечера выступила Ева Адамс.

Партнеры мероприятия: агентство Heaven 67, Embassy of Champagne; MASALY, гостевой дом Samata, Ziedu Expresis, Caffè Molinari, вода Venden, мороженое Ekselence, салон красоты AMI Studio, People Beauty Bar, компания VITRUM, Steve Madden.

Подробнее о брендах, представленных в NONAME PLACE:

GALIAN studio

Молодой латвийский бренд женской одежды для тех, кто хочет выглядеть женственно даже в кроссовках и свитшоте. Это одежда девушек, которые высоко ценят собственную индивидуальность.

Nonpareil

Nonpareil в переводе со старофранцузского - «несравненный». Тем самым создательница бренда Виктория Волошко подчеркивает, что каждая женщина уникальна и неповторима. Отдельное внимание в Nonpareil уделяют посадке изделий и кружеву нестандартного плетения.

SOYKA

SOYKA - это шелковые и кашемировые платки, посуда и предметы интерьера. У любой созданной нами вещи есть художественная ценность - это обязательное условие.

Каждый платок - это картина, написанная художником на холсте. Позже полотно детально фотографируется, переносится в цифровой вид и только после этого отправляется в печать.

Мы производим наши платки в Италии, в районе озера Комо, где исторически расположены производства крупнейших мировых компаний. Таким образом, мы добиваемся идеальных качества печати и обработки швов. Бренд SOYKA был назван в честь птички-сойки, имя которой, происходит от древнерусского глагола «сиять». Мы тоже мечтаем, что наши вещи сделают мир ярче!

FOTO: пресс-фото/Вадим Базалий

NONAME Atelier

Для летнего сезона мы подготовили особенную коллекцию из натуральных тканей, делая акцент на женственности и комфорте. Коллекция носит название Touch of Summer. В основном в ней представлены платья из итальянского хлопка. Для нас это вторая основная коллекция, но мы не перестаем творить, когда приходит вдохновение.

Ma’milk

Бренд ma’milk был создан двумя подругами, которые сами являются мамочками двух малышек. MA - аббревиатура имен наших детей - Мария и Александра.

Мы создаем удобные и модные вещи для детей из органических и высококачественных тканей, которые привозим из Швеции. Все лучшее для малышей.

Дизайнеры бренда: Элина Семенова и Карина Юкша.

ANTISTAR

Пусть вас не пугает название - это не протест против красоты, это протест против ложной звездности. А одежду они делают для людей современных, интеллектуальных и ценящих иронию.

Платья и костюмы элегантные и удобные. Свитшоты и майки с интересными вышивками-ребусами. Дождевики и тренчи из тонкой итальянской шерсти разных цветов.

Дизайнер бренда Юлина Лопатина начала внедрять концепцию универсального платья еще 4 года назад, в своем первом проекте Art Jam, а сегодня продолжает ее в ANTISTAR. Платье, которое подойдет к любому занятию и мероприятию, только меняй аксессуары!

TOOCHE

TOOCHE - это уникальные обувь и аксессуары ручной работы из натуральных материалов, таких как войлок и кожа из листьев ананасов. Каждый клиент TOOCHE получает возможность принять участие в создании своего собственного дизайна, выбрав цветовую комбинацию по душе! Дизайнер бренда - Мишель Шехурина.

Zhilyova Lingerie

Украинский бренд эксклюзивного белья. В коллекциях представлено неординарное по дизайну, крою и эстетике нижнее белье, вдохновленное будуарной тематикой, а также базовые комплекты в стиле casual - идеальный выбор на каждый день.

Мы уделяем огромное внимание качеству изделий, которые создаются из нежного кружева и шелка, а также фирменной фурнитуры из Италии и Франции.

Философия бренда: «Влюбляйся в саму себя!». Будь уверенной, почувствуй свою желанность и сексуальность.

sweets&knits

Эксклюзивная пряжа ручной работы с особенным характером и ароматом. Бренд создан позитивными людьми, чтобы делиться радостью, эмоциями и любовью! Наш трикотаж заставит вас почувствовать себя особенной.

pas de marque

Марка pas de marque основана в 2014 году и уже завоевала поклонниц не только в Латвии, но и за ее пределами: одежда и ювелирные изделия создаются вручную по авторским эскизам с использованием только натуральных и качественных материалов.

В производстве ювелирных украшений pas de marque используется настоящий речной жемчуг и натуральные полудрагоценные камни качественной огранки и актуальных расцветок.

Все украшения выполнены из серебра 925° либо стойкой позолоты gold-filled. Визитной карточкой pas de marque стали кисти-подвески из драгоценных камней, объемные кольца из серебряных и позолоченных бусин, а также невесомые свадебные украшения.

SENSONEL

Произведенная в Латвии бижутерия высокого класса, которую отличает утонченный и женственный дизайн. Мы предлагаем как повседневные украшения, так и эксклюзивные изделия для праздничных мероприятий. Нас вдохновляет женственность и она находит воплощение во всех украшениях бренда. Sensonel сделает особые мгновения были еще более особенными!

KRYN JEWELLERY

Бренд ювелирных изделий ручной работы, основанный в 2015 году дизайнером-ювелиром из Риги Кариной Кочеевой. Освоив мастерство ювелирного искусства во Флоренции, Карина открыла для себя красоту не только обработанных драгоценных металлов и камней, но и их первозданный вид, поэтому

нередко в своих работах молодой ювелир использует именно необработанные драгоценные камни (алмазы, рубины и изумруды), которые оригинально выделяются своей природной художественностью.

Каждое изделие изготавливается в единственном экземпляре и передает уникальность органических форм, которую нам дарит непредсказуемость природы, способная одновременно выразить, как безграничную красоту, так и ее несовершенство.

Heaven 67

Heaven 67 – ивент-агентство, имеющее большой опыт в организации свадеб и специальных событий. Идея создания линейки «будуарных» платьев возникла в процессе работы над фотосессиями на тему «утро невесты». Легкие кружевные платья one size идеально подходят для подобных случаев, а также могут стать изысканным и элегантным домашним нарядом. В ассортименте бренда платья различных расцветок, фасонов и комбинаций тканей и кружев.

Nebo

Концепцию популярного российского бренда отличают две узнаваемые черты: яркие цвета и исключительно широкий модельный ряд.

Каждая из моделей в лучшем смысле универсальна, проста и лаконична, что в сочетании с великолепным качеством дает потрясающие ощущения.

Nebo воспевает стиль и самовыражение, предпочитая не искать вдохновения в сиюминутных трендах мировых Неделей мод. Дизайн моделей отвечает понятию timeless - всегда актуальный, easy-to-mix, не выходящий из моды, оставаясь при этом характерным и узнаваемым.

Адрес NONAME PLACE: ул. Альберта, 1-3A, Рига (вход с ул. Антонияс)