Модели с инвалидностью стали лицом латвийского бренда

Бренд латвийской одежды OWA Fashion к 100-летию страны подготовил коллекцию футболок «Es esmu Latvija», на которые перенес изображения 5 сиволов Латвии: девушку в народном костюме, Турайду, Рижского черного кота, памятник Свободы и югентстиль. Главными лицами колекции и моделями стали люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями, которые своим жизненным примером показали, что народ Латвии отличается, и, несмотря на трудности, они могут статно позировать на камеру и улыбаться.