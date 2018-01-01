Дневники Елены Грицук: Кто в чем на премии RU TV 2018

Есть такие мероприятия, которые ждешь заранее, за несколько месяцев до назначенной даты. Ты понимаешь, что для создания данного события прикладывают усилия огромное количество людей, попасть туда пытаются многие, ведь это престижно, значимо и очень круто. Уровень ответственности за присутствие на такого рода церемонии взлетает до небес. Одним из таких мероприятий является музыкальная Премия телеканала RU TV. Номинанты и гости премии думают не только о том, кто же возьмет долгожданные награды, но и озадачиваются по поводу своего внешнего вида, ведь для артиста внешний облик – это все! Правильно подобранный наряд может не только улучшить настроение, но и обеспечить попадание в кадр телекамер и объективов и подтвердить звание «стильной штучки» или наоборот опровергнуть его. В общем, каждый хотел выделиться, как мог.

«Король гламура», Сергей Зверев, решил поддержать своё амплуа эпатажного «героя» и появился на ковровой дорожке, как и положено королю - в короне, усыпанной розовыми стразами! Для пущего эффекта звезда надела солнечные очки, также в стразах и костюм цвета фуксии. Эффект был волшебным, незамеченным Сергей не остался, даже звезды шоубиза хотела запечатлеть себя на фото рядом со Зверевым, выстраиваясь в небольшую очередь.

Сергей Зверев FOTO: Sputnik/Scanpix

Актрису и модель Анну Калашникову, экс-возлюбленную Прохора Шаляпина тоже было видно издалека. В начале я подумала, что кто-то из ангелов «Victoria Secret» приземлился на red carpet Премии, но нет… Это была Анна Калашникова. Девушка выбрала светлое платье с огромными белыми крыльями. Наверное, в этом платье было не очень удобно, так как крылья в буквальном смысле жили своей жизнью, пытаясь коснуться каждого, кто проходил мимо или по случайности оказывался рядом. Но это лишь вызывало улыбку селебритиз, хотя некоторые из них отчаянно пытались вырваться из ангельского крылатого плена и отойти подальше, ведь укладки делались не один час и лишиться их никто не желал.

Анна Калашникова FOTO: Sputnik/Scanpix

Вера Брежнева, как всегда, была само очарование. Я поражаюсь этой красотке, так как лучезарная улыбка никогда не сходит с ее лица, а позитивом и отличной энергией можно нагрузить целый товарный поезд. Для «звездного променада» Вера выбрала комбинезон в стиле спорт-шик от дизайнера David Koma, дополнив образ нюдевыми босоножками от Saint Laurent. Когда я спросила, что является фишкой образа Веры, то певица ответила, что она сама всегда и есть та самая фишка. С этим сложно не согласиться.

Вера Брежнева FOTO: Sputnik/Scanpix

На этот же самый вопрос Филипп Киркоров мне ответил, что фишек в его наряде много, так как он по-настоящему готовился и собирался на церемонию телеканала Ru TV, но все же куртку от гламурного и роскошного бренда Balmain он выделил особенно, подмигнув мне своим красивым карим глазом, и сказав, что эту куртку себе может позволить только он – Филипп Киркоров. Также мое внимание привлекли интересные украшения певца, которых на его звездном теле было множество. Филипп может позволить себе и это, ведь он Король поп музыки.

Филипп Киркоров FOTO: Sputnik/Scanpix

Некоторые девушки выбрали себе такие вечерние платья, что хоть на вручение Оскара, не меньше. Очень красиво, только эскалатор несколько раз пытался зажевать платья со шлейфом российских модниц, но вроде обошлось без жертв. Певица Согдиана в хорошем смысле поразила всех длинным платьем цвета сочной зелени от Fouad Sarkis Couture.

Согдиана FOTO: Степан Макаров

Гвоздем вечера стала Ольга Бузова. Когда на ковровой дорожке появилась эта хрупкая девушка, то нужно было держаться за что угодно, чтобы центробежная сила не снесла тебя в непонятном направлении.

Ольга Бузова FOTO: Sputnik/Scanpix

«Все, как с ума посходили», - это еще мягко сказано, что началось при появлении этой звезды. А кто бы мог подумать года два назад, что Ольга Бузова будет получать престижные музыкальные награды, ведь многие утверждали, что девушка петь совсем не умеет, а теперь Ольга в фаворитках у самого Киркорова! А телеканал Ру ТВ специально для нее создал номинацию «Бузова Года». На Премии Ольга была в образе космической принцессы, ну, по крайней мере, у мня возникли такие ассоциации при взгляде на певицу, а кто-то говорил, что это вторая Леди Гага, вообщем, каждый остался при своем мнении. Но то, что девушка прилетела из другой планеты, сомнений быть не может!

Ольга Бузова FOTO: Sputnik/Scanpix

Анна Седакова и Анна Семенович появились в черных сексуальных длинных платьях, которые подчеркнули их соблазнительные изгибы тела, тем самым, не оставив шанса ни одному мужчине дышать ровно и спокойно. Пятый размер груди Семенович собирал завистливые взгляды девушек и жгучие фантазии мужчин, но Анну это никак не смущало, певица наслаждалась вниманием публики.

Анна Семенович FOTO: Sputnik/Scanpix

Алексей Воробьев выбрал классический чёрно-белый костюм для появления на дорожке Премии. На мой взгляд у артиста и настроение в тот вечер было чёрно белое. Улыбка периодически сменялась то ли грустью, то ли усталостью. Еще один красавчик российского шоу-бизнеса Сергей Лазарев вышел к своим поклонникам и коллегам по цеху в удобном бомбере с актуальным змеиным принтом. Слава Богу настроение у Сергея было не ядовитое, а очень даже приветливое и праздничное.

Сергей Лазарев FOTO: Sputnik/Scanpix

Певица и экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова похвасталась своими модными босоножками с перьями, сказав мне, что они являются отличным акцентом ее образа.

Сати Казанова FOTO: Степан Макаров

Еще одна звездная девушка, которая разрывает российский хит парады – Юлиана Караулова рассказала о прекрасном аксессуаре ее лука – это сережки Damiani, все усыпанные бриллиантами. Несомненно, лучшие друзья певицы в тот вечер были именно они.

Юлиана Караулова FOTO: Степан Макаров

Подводя итог, хочется сказать, что на Премии Ру ТВ яблоку негде было упасть от количества звездных гостей, а от красоты и бриллиантов глаза слепило. Все таки не зря все готовились, получилось здорово и волшебно! Размах сцены и Премии в целом – это отдельная статья. Скажу просто: вот умеют же люди делать праздник! Молодцы!