Стиль гостей на открытии летнего сезона «Дзинтари»

В минувшие выходные состоялось открытие летнего сезона в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.

В первой части программы прозвучали произведения Язепса Витолса «Бриллиант» из сюиты «Драгоценные камни». А также концерт для фортепиано № 2 Сергея Рахманинова в исполнении Андрея Осокина и oркестра Юрмальского фестиваля под управлением дирижера Мартиньша Озолиньша.

В свою очередь во второй части маэстро Раймонд Паулс и биг-бенд Латвийского радио преподнесли специальный подарок к 100-летию латышского государства - современные латышские художественные народные песни в исполнении певицы Динарса Рудане и Кристине Праулини.

Смотрите в нашей галерее, кто посетил открытие летнего сезона.