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Известная в США дизайнер Кейт Спейд найдена мертвой в Нью-Йорке

Lenta.ru
Кейт Спейд | Фото: Reuters/LETA

Тело американского дизайнера Кейт Спейд обнаружили в ее нью-йоркской квартире на Парк-авеню. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным сотрудников полиции, 55-летняя модельер предварительно оставила прощальную записку. Тело женщины нашла приходящая уборщица.

Спейд была замужем за Эндрю Спейдом, братом американского актера Дэвида Спейда. У нее осталась 13-летняя дочь Фрэнсис.

Кейт Спейд открыла свой бренд вместе с мужем в 1993 году. Компания специализировалась на производстве женских сумок, одежды и аксессуаров. Первый бутик марки открылся в 1996 году, в 2004 году бренд начал выпуск товаров для дома.

В 1999 году 56 процентов акций компании приобрела сеть универмагов Neiman Marcus. В 2016 году Спейд запустила линию люксовой обуви и сумок Frances Valentine. В 2017 году доход бренда составил 2,4 миллиона долларов.

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