Ксения Собчак смутила поклонников «беременным» нарядом

На премьере картины Дмитрия Месхиева «Два билета домой» Ксения появилась в длинном платье синего цвета, ниспадающем от груди. Несмотря на стильность образа, многие окрестили этот наряд «беременным».

Напомним, общий ребенок Максима Виторгана и Ксении Собчак - Платон - родился в ноябре 2016 года. Для Максима это третий ребенок, от предыдущего брака у него есть дочь Полина и сын Даниил. С начала года в СМИ активно ходят слухи о второй беременности Собчак, однако они пока так и не подтвердились.

FOTO: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix