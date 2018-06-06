Ксения Собчак смутила поклонников «беременным» нарядом

Известная российская телеведущая Ксения Собчак прилетела на «Кинотавр» на презентацию фильма о своем отце «Дело Собчака».
На премьере картины Дмитрия Месхиева «Два билета домой» Ксения появилась в длинном платье синего цвета, ниспадающем от груди. Несмотря на стильность образа, многие окрестили этот наряд «беременным».
Напомним, общий ребенок Максима Виторгана и Ксении Собчак - Платон - родился в ноябре 2016 года. Для Максима это третий ребенок, от предыдущего брака у него есть дочь Полина и сын Даниил. С начала года в СМИ активно ходят слухи о второй беременности Собчак, однако они пока так и не подтвердились.
Я не в жюри Кинотавра,но любимая картина у меня уже есть:)). Режиссер Ливнев и его «Ван-Гоги» это совершенно прекрасно. Если вы любите «Осеннюю Сонату» Бергмана и «Любовь» Ханеке, то в этой картине,может быть, как и я,увидите какое-то неуловимо схожее настроение. Прекрасный фильм сделанный с большим мастерством. Вечная история психологической борьбы отца и сына. Каждый кадр-как отдельная картина. Wearing @terekhovofficial dress , @yanaraskovalova jewelry , and @hermes bag and @rayban glasses🔵🔹🔵🔹