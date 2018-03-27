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Придумана новая форма бикини: поторопитесь - раскупают!

Lenta.ru
Фото: instagram.com/jadedldn

Дизайнеры британского бренда одежды Jaded London придумали новую форму верхней части бикини, сообщает The Sun.

На сайте производителя появился новый раздельный купальник белого цвета. Привычные треугольные чашки бюстгальтера заменили на чашки в форме пятиконечной звезды и украсили их кристаллами. Завязки купальника перекрестно опоясывают талию спереди и закрепляются на спине.

На сайте Topshop самый маленький и самый большой размеры топа полностью распроданы. Однако модель все еще доступна на ASOS и в официальном интернет-магазине марки Jaded London по цене 67 долларов.

Нижняя часть бикини продается отдельно за 37 долларов.

@leighwoodz1 wearing our star diamanté bikini top #jadedbabes ⭐️

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В мае слитный ретро-купальник с поясом на талии стал одним из самых модных трендов пляжного сезона этого года.

Известные бренды - производители пляжной одежды, такие как Hunza G и Solid and Striped, представили свои версии купальника.

Популярные блогеры Instagram обратили внимание на тенденцию и начали выкладывать фотографии в таких купальниках в своих аккаунтах.

The Edie. #seeyououteast

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You can find me here till November 🌴

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When I’m not at work I’m at the beach #OOO

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