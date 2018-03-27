Придумана новая форма бикини: поторопитесь - раскупают!

На сайте производителя появился новый раздельный купальник белого цвета. Привычные треугольные чашки бюстгальтера заменили на чашки в форме пятиконечной звезды и украсили их кристаллами. Завязки купальника перекрестно опоясывают талию спереди и закрепляются на спине.

На сайте Topshop самый маленький и самый большой размеры топа полностью распроданы. Однако модель все еще доступна на ASOS и в официальном интернет-магазине марки Jaded London по цене 67 долларов.

Нижняя часть бикини продается отдельно за 37 долларов.

В мае слитный ретро-купальник с поясом на талии стал одним из самых модных трендов пляжного сезона этого года.

Известные бренды - производители пляжной одежды, такие как Hunza G и Solid and Striped, представили свои версии купальника.

Популярные блогеры Instagram обратили внимание на тенденцию и начали выкладывать фотографии в таких купальниках в своих аккаунтах.