ТОП-7 королевских шляпок на дне рождения Елизаветы II: кто краше - Меган, Кейт или...

Как известно, королева Великобритании отмечает свой день рождения дважды в год. 21 апреля, когда Елизавета II появилась на свет, она традиционно проводит в кругу родных. А в июне, когда устанавливается хорошая погода, устраиваются публичные торжества с традиционным военным парадом, естественно, также в присутствии всех членов семьи именинницы. По этикету, наряды монарших особ должны быть непременно дополнены шляпками. Оцените яркие королевские аксессуары этого года. Особое внимание, естественно, на Меган и Кейт: кто кого?